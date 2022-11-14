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Рада продовжить воєнний стан до 19 лютого 2023 року, – Железняк

Комітет ВРУ з питань національної оборони, безпеки та розвідки підтримав його продовження.

Рада продовжить воєнний стан до 19 лютого 2023 року, – Железняк
Фото: Lb.ua

Комітет ВРУ з питань національної оборони, безпеки та розвідки підтримав продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Про це повідомив нардеп фракції "ГолосЯрослав Железняк.

"Відповідні постанови 8189 та 8190 рекомендовані до схвалення на пленарному засіданні, яке відбудеться найближчими днями", – написав він.

В Україні запровадження воєнного стану пропонується РНБО, погоджується Президентом, і затверджується рішенням Верховної Ради України. У відповідь на повномасштабне вторгнення РФ воєнний стан в Україні запровадили з 5:30 24 лютого 2022 року по всій підконтрольній Україні території строком на 30 діб. Його дія подовжувалась у березні й у квітні. У травні та у серпні правовий режим воєнного часу, як і мобілізація були продовжені на 90 діб.

Нагадаємо, на минулому тижні Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію. Президент вніс до парламенту відповідні законопроєкти.

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