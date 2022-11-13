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Росіяни повернули військову підготовку школярів, щоб посилити "патріотизм" призовників, - британська розвідка

У підготовку включений досвід поводження з автоматами.

Росіяни повернули військову підготовку школярів, щоб посилити "патріотизм" призовників, - британська розвідка
Фото: "Мост"

У Росії повернули програму радянських часів з військової підготовки школярів, скасовану ще в 1993 році.

У підготовку включений в тому числі досвід поводження з автоматами Калашникова, пише британська розвідка в Twitter.

Аналітики нагадують, що російські чиновники намагалися відродити цю підготовку в 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Була надія, що ця ініціатива поліпшить якість призовників.

"Через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається низькою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою. Наразі розробляється програма навчання, яка буде завершена до кінця 2022 року. Потім вона пройде процес затвердження", - йдеться у звіті розвідки.

Міноборони Росії підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин протягом навчального року.

Це навчання, ймовірно, призначене для підготовки учнів з військовими навичками по мірі наближення до призовного віку і підвищення їхньої готовності до мобілізації і призову на військову службу. Також ця ініціатива є частиною ширшого проекту з формування у населення Росії ідеології "патріотизму" і довіри до державних інститутів.

Нагадаємо, що за даними Міноборони України, на початок листопада окупанти мобілізували 270 тисяч осіб із запланованих 300 тисяч.

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