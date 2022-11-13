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Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 430 дітей, - ОГ

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти, 332 з них зруйновано повністю.

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 430 дітей, - ОГ
Ілюстративне фото
Фото: Shutterstock

Більше ніж 1260 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 13 листопада 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 830.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 421, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 60 та Дніпропетровській - 31.

8 листопада в с. Борозенське Херсонської області внаслідок прямого влучання ворожого снаряду в приватний будинок отримав поранення 3-місячний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, у Харкові двоє підлітків дістали поранення через вибух боєприпасу.

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