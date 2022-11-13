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До Херсона повернулася спеціалізована прокуратура

Триває робота із забезпечення правопорядку у військових формуваннях.

До Херсона повернулася спеціалізована прокуратура

До звільненого Херсона повернулася Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

“11 листопада 2022 року у постійному тісному контакті з військовими побратимами до звільненого від російської окупації Херсона увійшли прокурори Херсонської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону”, – йдеться у повідомленні.

Наразі вживаються заходи щодо організації безпечного функціонування прокуратури на визначеному місці дислокації.

Також проводиться оцінка завданих окупаційними військами збитків та триває робота із забезпечення правопорядку у військових формуваннях та захисту військовослужбовців.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України.

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція, у місті та навколо нього встановили блокпости

Також до міста повернулося керівництво ОВА.

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