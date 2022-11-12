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У неділю в Україні буде без дощів

Вдень 8-13°.

У неділю в Україні буде без дощів

У неділю, 13 листопада синоптики прогнозують Україні мінливу хмарність.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Без опадів, вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман.

Вітер північно-західни 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни 1-6° тепла; вдень 8-13°, на півдні Одещини до 16°.

У Київській області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

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