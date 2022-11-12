Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Оголосили підозру російському генералу, який народився на Вінниччині. Він керував підрозділами “ДНР”
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
Київ повертають до планових відключень електроенергії (оновлено)
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
"Від щирого серця": Генштаб показав фото російських мін-пасток, залишених під час відступу
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
На платформі єДопомога встановили “Лічильник допомог”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Бійці 28-ої бригади затрофеїли танк окупантів Т-90М “Прорив”
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
ГоловнаСуспільствоВійна

Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона

Мешканці міста зустріли Андрія Ковальчука оваціями.

Командувач ОК “Південь” прибув до Херсона
Фото: ОК "Південь"

Командувач оперативного командування “Південь” генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до Херсона.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Мешканці міста зустріли його оваціями та словами подяки. 

“Замість 1000 слів одне – ДЯКУЄМО! У відповідь на емоції херсонців військові подякували їм за витримку, незламність і віру!”, – додали у міськраді.

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон.

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також