Командувач оперативного командування “Південь” генерал-майор Андрій Ковальчук прибув до Херсона.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Мешканці міста зустріли його оваціями та словами подяки.

“Замість 1000 слів одне – ДЯКУЄМО! У відповідь на емоції херсонців військові подякували їм за витримку, незламність і віру!”, – додали у міськраді.

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон.

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.