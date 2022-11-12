Унаслідок сьогоднішньої атаки в одному з житлових районів Запоріжжя впали нерозірвані касетні снаряди.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

У зоні можливої детонації розташовані 6 житлових багатоквартирних будинків. Звідти вже розпочали евакуйовувати людей.

“Частина мешканців виїхали самостійно, частину ми вивозимо муніципальним транспортом до найближчих ТІЦів. Там людей годують та за потреби надають їм медичну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Наразі заплановано, що тимчасова евакуація триватиме до завтра.

Зараз будинки та прилегла до них територія перебувають під наглядом співробітників Нацполіції.

Нагадаємо, у Запоріжжі під час повітряної тривоги спрацювала протиповітряна оборона.