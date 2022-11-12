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Дніпропетровщину сьогодні вдень не обстрілювали, – Лукашук

“Нехай вечір та ніч будуть такими ж тихими”.

Дніпропетровщину сьогодні вдень не обстрілювали, – Лукашук
Микола Лукашук
Фото: Анна Стешенко

У Дніпропетровській області протягом дня суботи, 12 листопала ворожих обстрілів не було зафіксовано.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“В нас сьогодні було спокійно. На Дніпропетровщині протягом дня ворожих обстрілів не зафіксовано”, – напсав він у Телеграмі.

“Нехай вечір та ніч будуть такими ж тихими”, – додав голова ДОР.

Нагадаємо, вночі 12 листопада росіяни знову обстрілювали Дніпропетровську область. Били “градами” і важкою артилерією по Марганецькій, Червоногригорівській і Нікопольській громадах.

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