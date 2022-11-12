Встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, - Зеленський

Силами оборони України встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонької області. Про це повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми всі разом відчуваємо піднесення. Не знаю, чи є у нас хоча б хтось, хто ще не дивився відео з нашими херсонцями, які зустрічають українських оборонців. Місяці російської окупації, місяці знущань над нашими людьми, місяці розповідей, що Росія там нібито назавжди… А все одно на вулицях – море українських прапорів. Люди й не думали відмовлятися від України. І світ це зараз бачить. Бачить, що значить, коли українці зустрічають своїх. Бачить, що значить єдність українців. І бачить, чому ми маємо звільнити від окупантів усю нашу землю", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що ми ще побачимо багато таких зустрічей - у тих містах і селах, які поки що в окупації.

"Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль у понад 60 населених пунктах Херсонщини, поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому Херсоні теж тривають стабілізаційні заходи. Всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Уже вилучено майже 2 тис. вибухонебезпечних предметів – мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися", - розповів президент.

Він тако зазначив, що росіяни перед втечею з Херсона знищили всю критичну інфраструктуру – зв’язок, постачання води, тепла, електрики. Наразі все це відновлюється.

Президент закликав мешканців бути максимально обережними і не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети.

"Будь ласка, якщо у вас є зв’язок з містянами, обов’язково перекажіть їм це", - наголосив Зеленський.

Наразі в Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи сил оборони. Як повідомлялося, сьогодні один із наших саперів зазнав поранення під час розмінування адміністративної будівлі.

"Окремо хочу сьогодні звернутись до всіх наших військових, які перебувають на інших ділянках фронту, до усіх, хто дбає про нашу безпеку на кордонах, до усіх, хто захищає Україну в повітрі і на морі, до усіх, хто працює на оборону в тилових областях. Цей наш успіх на півдні став можливий завдяки тому, що усі наші захисники і захисниці з честю виконують свої завдання. Слова вдячності, які чують зараз наші оборонці на Херсонщині, – це слова вдячності вам усім. Всім, хто воює за Україну, хто працює на нашу перемогу і хто на своєму рівні допомагає і досягає потрібних нашій державі результатів. І особливо це слова вдячності тим, хто витримує російські атаки на Донеччині – там просто пекло. Там щоденно надзвичайно жорстокі бої. Але наші підрозділи захищаються хоробро – витримують страшний тиск окупантів, зберігають наші рубежі оборони. Це дуже важливо. Завдяки міцній обороні там, на Донеччині, ми можемо проводити наступальні операції на інших напрямках. Я дякую усім нашим воїнам, хто боронить Україну у цих особливо жорстких боях. Павлівка, Мар’їнка, Первомайське, Авдіївка…", - сказав Зеленський.

"Перший і другий батальони 36-ї окремої бригади морської піхоти, Сімдесят дев’ята окрема десантно-штурмова бригада, Сімдесят друга окрема механізована бригада, Шістдесят восьма окрема єгерська бригада, Сто десята окрема механізована бригада, П’ятдесят шоста окрема мотопіхотна бригада і П’ятдесят п’ята окрема артилерійська бригада «Запорізька січ», яка всіх там підтримує… Дякую вам, воїни, за вашу стійкість, за вашу хоробрість! І я приєднуюсь до подяк і побажань, які вже почули від херсонців наші бійці 28-ї і 63-ї окремих механізових бригад та 59-ї окремої мотопіхотної бригади, наші розвідники, наші бійці Сил спеціальних операцій і нацгвардійці. Молодці. Дякую усім за блискуче виконання завдань для звільнення Херсона!, - додав він.

Нагадаємо, 11 листопада Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини ЗСУ, а для російських військових єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон.

Наразі в Херсоні вже почала працювати Нацполіція. Також до міста повернулося керівництво ОВА.

Крім того, в Херсоні запроваджено комендантську годину з 17:00 до 08:00. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях.