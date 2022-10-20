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Синоптики спрогнозували, якою буде зима 2022-2023

Імовірність тривалих морозів є дуже низькою.

Синоптики спрогнозували, якою буде зима 2022-2023
Фото: Макс Требухов

Синоптики спрогнозували ймовірний сценарій розвитку погодних умов протягом зими 2022-2023 років.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"Сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі ще не дозволяє складати достовірні по-добові прогнози розвитку атмосферних процесів на тривалі періоди (1-3 місяці і більше).  Разом з тим, завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років та створенню відповідних баз даних, в українських метеорологів є можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні", - йдеться в повідомленні.

Отже, результати аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років свідчать про наступне:

  • перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;
  • середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуси;
  • суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів;
  • сума від'ємних температур протягом зимового періоду скоротилась майже у 2 рази;
  • кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;
  • перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення (закінчення опалювального періоду) здійснюється у першій декаді квітня та раніше.

Синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років. Імовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25.. -30 градусів в Україні є дуже низькою.

Імовірні здебільшого короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів на північному сході країни до -26 градусів.

"Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками", - зазначили в Гідромецентрі.

Нагадаємо, літо 2022 року в Європі було найспекотнішим за час спостережень.

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що найближчі зимові місяці стануть викликом для України, адже Росія може націлитися на електромережу країни.

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