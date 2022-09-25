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"Зима стане викликом": Зеленський не виключає удари РФ по електромережі взимку

Президент наголосив, що що українці викликів не бояться.

"Зима стане викликом": Зеленський не виключає удари РФ по електромережі взимку
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що найближчі зимові місяці стануть викликом для України, адже Росія може націлитися на електромережу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського CBS News.

Зеленський наголосив, що що українці викликів не бояться.

"Ми будемо боротися, і ми не здамося. Дуже важливо, щоб вони (росіяни - ред.) не змушували інші країни, Сполучені Штати Америки та Європу страждати. Зараз ми страждаємо. Ми боремося і ми віддаємо свої життя за майбутнє демократії та відкритий світ", - сказав президент.

Нагадаємо, станом на 18 вересня через бойові дії в Україні було знеструмлено 1310 населених пунктів, а загалом - близько 793,3 тисячі споживачів

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