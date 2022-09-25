"Зима стане викликом": Зеленський не виключає удари РФ по електромережі взимку

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що найближчі зимові місяці стануть викликом для України, адже Росія може націлитися на електромережу країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського CBS News.
Зеленський наголосив, що що українці викликів не бояться.
"Ми будемо боротися, і ми не здамося. Дуже важливо, щоб вони (росіяни - ред.) не змушували інші країни, Сполучені Штати Америки та Європу страждати. Зараз ми страждаємо. Ми боремося і ми віддаємо свої життя за майбутнє демократії та відкритий світ", - сказав президент.
Нагадаємо, станом на 18 вересня через бойові дії в Україні було знеструмлено 1310 населених пунктів, а загалом - близько 793,3 тисячі споживачів