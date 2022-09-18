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​В Україні 1310 населених пунктів залишаються знеструмленими через бойові дії

За минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 18,8 тисячі споживачів.

​В Україні 1310 населених пунктів залишаються знеструмленими через бойові дії
Фото: 7dniv.info

Станом на 18 вересня через бойові дії знеструмлено 1310 населених пунктів, загалом - близько 793,3 тисячі споживачів

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Найбільше споживачів - у Донецькій (близько 417,2 тисячі), а також Харківській (148 тисяч), Луганській (понад 128,2 тисячі), Запорізькій (39 тисяч) та Миколаївській (30,7 тисячі) областях.

Без газопостачання перебуває близько 240,7 тисячі абонентів.

За минулу добу вдалося відновити електропостачання близько 18,8 тисячі споживачів. Зокрема, 10,8 тисячі - на Донеччині, 6,5 тисячі - в Запорізькій і 1,5 тисячі - у Миколаївській областях.

Нагадаємо, днями Харків та область знову були знеструмлені через удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

Раніше російські окупанти вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури України, через що низка населених пунктів залишилися частково без електрики та води.

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