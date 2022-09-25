Ізраїль прийме на лікування 20 тяжкопоранених українських військових

Бійці отримали тяжкі травми під час бойових дій.

20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, пройдуть курс лікування в Ізраїлі.

Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні в Twitter.

"Ізраїль прийме на лікування 20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення під час бойових дій", - зазначив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

За його словами, транспортування поранених організували посольство, ізраїльський центр Mashav та Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України.

Нагадаємо, в ізраїльському місті Хайфа з березня 2022 року діє волонтерський центр допомоги біженцям з України. За цей час центр надав сприяння понад 1 000 українських сімей.