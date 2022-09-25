Північна Корея запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидентки Гарріс

Інформації про влучання в судна чи літаки нема.

Північна Корея 25 вересня запустила балістичну ракету в бік моря зі свого східного узбережжя напередодні запланованих військових навчань США і Південної Кореї та візиту в регіон віцепрезидентки Камали Гарріс. У навчаннях заплановано залучення авіаносця, пише Reuters.

Збройні сили Південної Кореї повідомили, що ракета була одна, малої дальності. Її випустили з району Течхону, ракета пролетіла приблизно 600 км.

"Запуск Північною Кореєю балістичної ракети є актом серйозної провокації, який загрожує миру та безпеці Корейського півострова та міжнародної спільноти", – заявили в Обʼєднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Начальник цього комітету Кім Син Кюм і командувач збройними силами США в Кореї Пол ЛаКамер підтвердили готовність відповісти на будь-які загрози з боку КНДР.

За оцінкою Японії, ракета досягла максимальної висоти в 50 км, і, можливо, летіла з нерівною траєкторією. Вона впала за межами японської виключної економічної зони, повідомлень про влучання в судна чи літаки не було, заявив міністр оборони. За даними експертів, КНДР розробила ракети з можливістю ухилення від ППО.

Запуск ракети відбувся після прибуття американського авіаносця "Рональд Рейган" до Південної Кореї для участі в спільних навчаннях з 26 по 29 вересня.