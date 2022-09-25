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Північна Корея запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидентки Гарріс

Інформації про влучання в судна чи літаки нема. 

Північна Корея запустила балістичну ракету перед візитом віцепрезидентки Гарріс
Попередній запуск ракет у КНДР (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Північна Корея 25 вересня запустила балістичну ракету в бік моря зі свого східного узбережжя напередодні запланованих військових навчань США і Південної Кореї та візиту в регіон віцепрезидентки Камали Гарріс. У навчаннях заплановано залучення авіаносця, пише Reuters.

Збройні сили Південної Кореї повідомили, що ракета була одна, малої дальності. Її випустили з району Течхону, ракета пролетіла приблизно 600 км. 

"Запуск Північною Кореєю балістичної ракети є актом серйозної провокації, який загрожує миру та безпеці Корейського півострова та міжнародної спільноти", – заявили в Обʼєднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї. 

Начальник цього комітету Кім Син Кюм і командувач збройними силами США в Кореї Пол ЛаКамер підтвердили готовність відповісти на будь-які загрози з боку КНДР. 

За оцінкою Японії, ракета досягла максимальної висоти в 50 км, і, можливо, летіла з нерівною траєкторією. Вона впала за межами японської виключної економічної зони, повідомлень про влучання в судна чи літаки не було, заявив міністр оборони. За даними експертів, КНДР розробила ракети з можливістю ухилення від ППО. 

Запуск ракети відбувся після прибуття американського авіаносця "Рональд Рейган" до Південної Кореї для участі в спільних навчаннях з 26 по 29 вересня. 

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