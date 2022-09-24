Мішель вважає, що ЄС може дозволити в'їзд росіянам, які тікають від мобілізації

Він думає, що у РФ таким людям загрожує небезпека.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС повинен дозволити в’їзд російським громадянам, які хочуть залишити країну і не виконувати злочинні накази Володимира Путіна.

Про це інформує Politico.

За його словами, ЄС має продемонструвати «відкритість для тих, хто не хоче стати інструментом Кремля», а також приймати росіян, які перебувають в небезпеці через свої політичні погляди.

«Якщо в Росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення Кремля розв’язати війну в Україні, ми повинні це враховувати», — сказав Мішель.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не надаватиме притулку росіянам, які тікають від оголошеної у РФ мобілізації.

Німецькі посадовці дали зрозуміти, що ФРН відкрита для прийому росіян, які воліють ухилитися від мобілізації.

Після оголошення мобілізації на війну проти України у Росії різко зросла кількість працездатних чоловіків призовного віку, яким захотілося за кордон. Потрапити до Естонії, Литви і Латвії росіяни не можуть – країни Балтії, а також Польща заборонили вʼїзд, окрім випадків крайньої потреби. Ухилення від мобілізації до таких потреб не потрапило. Росіяни намагаються виїхати до Грузії, Фінляндії і Казахстану, а також Туреччини, яка зберегла прямі рейси.