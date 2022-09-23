Німеччина пропонує залишити "відкритим шлях до Європи" для росіян-ухилянтів від мобілізації

У канцлера вважають хорошим знаком те, що багато призовників не хочуть мобілізуватися.

Німецькі посадовці дали зрозуміти, що ФРН відкрита для прийому росіян, які воліють ухилитися від мобілізації.

Речник канцлера Німеччини Штеффен Хеберштрайт на брифінгу заявив, що хорошим знаком є небажання великої кількості призовників брати участь у війні, пише CNN.

"Росіянам слід залишити відкритим шлях до Європи і зокрема Німеччини", – цитують журналісти.

У МЗС країни зазначали, що росіяни, які втікають від мобілізації, можуть подати прохання на надання притулку в Німеччині.

Нагадаємо, що після оголошення мобілізації на війну проти України у Росії різко зросла кількість працездатних чоловіків призовного віку, яким захотілося за кордон. Потрапити до Естонії, Литви і Латвії росіяни не можуть – країни Балтії, також Польща заборонили вʼїзд, окрім випадків крайньої потреби. Ухилення від мобілізації до таких потреб не потрапило.

Квитки до країн, з якими в росіян лишилися прямі рейси, були розкуплені 21 вересня за кілька годин після того, як Путін оголосив про мобілізацію.

Росіяни намагаються виїхати до Грузії, Фінляндії і Казахстану, а також Туреччини, яка зберігла прямі рейси.