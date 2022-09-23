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Німеччина пропонує залишити "відкритим шлях до Європи" для росіян-ухилянтів від мобілізації

У канцлера вважають хорошим знаком те, що багато призовників не хочуть мобілізуватися. 

Німеччина пропонує залишити "відкритим шлях до Європи" для росіян-ухилянтів від мобілізації
Фото: EPA/UPG

Німецькі посадовці дали зрозуміти, що ФРН відкрита для прийому росіян, які воліють ухилитися від мобілізації.

Речник канцлера Німеччини Штеффен Хеберштрайт на брифінгу заявив, що хорошим знаком є небажання великої кількості призовників брати участь у війні, пише CNN.

"Росіянам слід залишити відкритим шлях до Європи і зокрема Німеччини", – цитують журналісти. 

У МЗС країни зазначали, що росіяни, які втікають від мобілізації, можуть подати прохання на надання притулку в Німеччині. 

Нагадаємо, що після оголошення мобілізації на війну проти України у Росії різко зросла кількість працездатних чоловіків призовного віку, яким захотілося за кордон. Потрапити до Естонії, Литви і Латвії росіяни не можуть – країни Балтії, також Польща заборонили вʼїзд, окрім випадків крайньої потреби. Ухилення від мобілізації до таких потреб не потрапило. 

Квитки до країн, з якими в росіян лишилися прямі рейси, були розкуплені 21 вересня за кілька годин після того, як Путін оголосив про мобілізацію. 

Росіяни намагаються виїхати до Грузії, Фінляндії і Казахстану, а також Туреччини, яка зберігла прямі рейси. 

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