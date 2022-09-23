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Сєнкевич розповів про наслідки нічних обстрілів Миколаєва

Пошкоджено 35 приватних будинків та шість багатоповерхівок.

Сєнкевич розповів про наслідки нічних обстрілів Миколаєва
Олександр Сєнкевич
Фото: Скріншот відео

Внаслідок нічного обстрілу Миколаєва Росією було пошкоджено 35 приватних будинків та шість багатоповерхівок, а також два магазини.

Про це повідомив у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Рашисти вдарили по місту ракетами системи С-300 та обстріляли "смерчами".

За словами міського голови, в усіх приватних будинках, окрім вікон та дверей, побито покрівлю, у 20 обвалилася стеля. В багатоквартирних будинках здебільшого понівечені вікна й балкони. 

"Вибухом пошкодило міський водогін. Ремонтна бригада "Миколаївводоканалу" із самого ранку працює на місці та замінює частину труби", - додав Сєнкевич.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Миколаїв у ніч на 23 вересня, одне з влучань припало на офісну будівлю.

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