Поспішні повідомлення про звільнення Білогорівки призвели до ударів по ній, – Маляр

Окупантам важливо влучити саме у ті об’єкти, які ми публічно висвітлили і хизувалися.

Міністерство оборони України ще раз закликало утримуватися від поширення інформації про успіхи українських операцій на фронті до офіційних повідомлень.

Така інформація відтягує перемогу, написала у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зокрема, це зашкодило Білогорівці.

"Нещодавно відтягнули час перемоги через поспішне повідомлення про звільнення Білогорівки. Після цього повідомлення ворог вгатив по ній з усією рашистською ненавистю. Нагадую, що наш ворог активно використовує пропагандистський ефект. Їм важливо влучити саме у ті об’єкти, які ми публічно висвітлили і хизувались", – наголосила вона.

Важливо дочекатися, поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи.

Повідомлення про звільнення Білогорівки, де ворог закріпився в липні, зʼявилися тиждень тому, хоча офіційно про деокупацію голова Луганської ОВА Сергій Гайдай оголосив лише три дні тому.