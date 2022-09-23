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Поспішні повідомлення про звільнення Білогорівки призвели до ударів по ній, – Маляр

Окупантам важливо влучити саме у ті об’єкти, які ми публічно висвітлили і хизувалися. 

Поспішні повідомлення про звільнення Білогорівки призвели до ударів по ній, – Маляр
Фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України ще раз закликало утримуватися від поширення інформації про успіхи українських операцій на фронті до офіційних повідомлень.

Така інформація відтягує перемогу, написала у фейсбуці заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Зокрема, це зашкодило Білогорівці.

"Нещодавно відтягнули час перемоги через поспішне повідомлення про звільнення Білогорівки. Після цього повідомлення ворог вгатив по ній з усією рашистською ненавистю. Нагадую, що наш ворог активно використовує пропагандистський ефект. Їм важливо влучити саме у ті об’єкти, які ми публічно висвітлили і хизувались", – наголосила вона. 

Важливо дочекатися, поки у звільненому населеному пункті ЗСУ закріпляться та проведуть стабілізаційні заходи.

Повідомлення про звільнення Білогорівки, де ворог закріпився в липні, зʼявилися тиждень тому, хоча офіційно про деокупацію голова Луганської ОВА Сергій Гайдай оголосив лише три дні тому. 

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