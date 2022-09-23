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До 15 років тюрми засудили бойовиків терористичної організації ДНР, які з росармією воювали на Сумщині

Зловмисників захопили в полон навесні під час деокупації області.

До 15 років тюрми засудили бойовиків терористичної організації ДНР, які з росармією воювали на Сумщині
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України сімох бойовиків терористичної організації "ДНР" засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зловмисники у складі російської армії воювали в Сумській області проти Сил оборони України.

"За даними слідства, після широкомасштабного вторгнення РФ усі зловмисники добровільно вступили до лав так званого "4 окремого мотопіхотного батальйону 119 полку народної міліції ДНР". На тимчасово окупованій території Донеччини "новобранці" отримали військове спорядження і зброю. Після чого їх відправили до Бєлгородської області РФ на короткострокове тренування", - розповіли в спецслужбі.

Бойовики брали участь у бойових діях проти Сил оборони, працювали на облаштуванні бойових позицій рашистів, а також чергували на блокпостах, здійснюючи перевірку осіб і транспортних засобів.

Слідчі СБУ зібрали докази їхньої вини за двома статтями Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Зловмисників захопили в полон навесні під час звільнення Сумської області.

Нагадаємо, судитимуть трьох військовослужбовців збройних сил РФ, які проходили службу у взводах мінометної батареї другої механізованої бригади військової частини 55115 з дислокацією в місті Кизил Республіки Тива. Вони брали участь в окупації села Ягідного на Чернігівщині. Загарбники насильно вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми.

Служба безпеки завершила розслідування і передала до суду матеріали стосовно ще одного агента спецслужб РФ. Він збирав розвіддані про дислокацію та переміщення артилерійських підрозділів ЗСУ біля південного фронту.

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