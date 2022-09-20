Судитимуть трьох окупантів, які жорстоко поводилися з цивільними під час окупації села на Чернігівщині, – Офіс генпрокурора

Судитимуть трьох військовослужбовців збройних сил РФ, які проходили службу у взводах мінометної батареї другої механізованої бригади військової частини 55115 з дислокацією в місті Кизил Республіки Тива. Вони брали участь в окупації села Ягідного на Чернігівщині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, зі зброєю в руках військові РФ насильно вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми", – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора

Також обвинувачені виводили місцевих мешканців на вулицю при мінусовій температурі та, погрожуючи розстрілами, змушували роздягатися у присутності жінок та дітей. Проявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю.

Окрім того, військові РФ незаконно позбавили волі місцевих мешканців, замкнувши їх на три дні у погребі власного домоволодіння, обмеживши їм доступ до води, їжі та свіжого повітря.

За процесуального керівництва прокурорів Чернігівської обласної прокуратури в порядку спеціального досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт щодо трьох військових РФ за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, перед судом постане російський агент, який розвідував позиції реактивної артилерії ЗСУ на Півдні.