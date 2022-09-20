Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових

Російська Федерація вже втратила в Україні близько 54 810 військових. За миинулу добу Збройні сили України знищили 160 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;
- танків - 2216 (+4);
- бойових броньованих машин - 4724 (+4);
- артилерійських систем - 1323 (+10);
- РСЗВ - 318 (+6);
- засоби ППО - 168 (+0);
- літаків - 252 (+1);
- гелікоптерів - 217 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
- крилаті ракети - 239 (+1);
- кораблі /катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
- спеціальна техніка - 125 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, на півдні за минулу добу українська авіація завдала 15 ударів по ворогу.