Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 160 окупантів.

Російська Федерація вже втратила в Україні близько 54 810 військових. За миинулу добу Збройні сили України знищили 160 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;

танків - 2216 (+4);

бойових броньованих машин - 4724 (+4);

артилерійських систем - 1323 (+10);

РСЗВ - 318 (+6);

засоби ППО - 168 (+0);

літаків - 252 (+1);

гелікоптерів - 217 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);

крилаті ракети - 239 (+1);

кораблі /катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);

спеціальна техніка - 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, на півдні за минулу добу українська авіація завдала 15 ударів по ворогу.