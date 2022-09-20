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Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 160 окупантів.

Росія вже втратила в Україні близько 54 810 військових

Російська Федерація вже втратила в Україні близько 54 810 військових. За миинулу добу Збройні сили України знищили 160 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 54810 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків - 2216 (+4);
  • бойових броньованих машин - 4724 (+4);
  • артилерійських систем - 1323 (+10);
  • РСЗВ - 318 (+6);
  • засоби ППО - 168 (+0);
  • літаків - 252 (+1);
  • гелікоптерів - 217 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 925 (+5);
  • крилаті ракети - 239 (+1);
  • кораблі /катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3587 (+6);
  • спеціальна техніка - 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, на півдні за минулу добу українська авіація завдала 15 ударів по ворогу.

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