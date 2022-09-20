Росія тримає у бойовій готовності три ракетоносії.

Через послаблення шторму корабельне угруповання ворога у Чорному морі збільшилось до 10 одиниць, що продовжують укриватися вздовж кримського узбережжя.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“На бойовому чергуванні три надводних ракетоносії 24-ох “Калібрів” і три великих десантних кораблі”, – йдеться у повідомленні.

В ОК знову закликали відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги, аби убезпечити себе і близьких.

“Дотримання режиму інформаційної тиші – спільна робота на благо військовій операції з деокупації населених пунктів й людей, що так цього чекають”, – кажуть військові.

Нагадаємо, екіпаж морського торгового судна виловив у Чорному морі і передав прикордонникам рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого російського корабля "Москва".