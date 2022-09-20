Після підриву Томіліної “віджатий” ХДУ припинив "навчання", – Хлань

Більшість анонсованих окупантами шкіл у Новій Каховці так і не відкрились.

У Новій Каховці окупанти все ніяк не почнуть навчальний рік, більшість з анонсованих ними шкіл так і не відкрились.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Росіяни так довго готувались до навчального процесу, возили зрадників у Крим на навчання, завозили своїх вчителів, а по факту нічого в них не вийшло”, – написав він у соцмережі Facebook.

Хлань додав, що після підриву “ректорки” Томіліної своє “навчання” припиняє і “віджатий” Херсонський державний університет.

“Відмазкою стала нібито небезпека обстрілів з боку ЗСУ. Але всі розуміють чому насправді. Бо все, що росіяни запланували – провалено”, – каже радник.

Нагадаємо, на початку минулого тижня стало відомо, що сили українського опору підірвали у Херсоні колаборантку Тетяну Томіліну, яка займала псевдо посаду "ректора ХГУ".