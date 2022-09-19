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Під Ізюмом ексгумовано ще 52 тіла загиблих, - Єнін

Правоохоронці продовжують документувати злочини росіян.

Під Ізюмом ексгумовано ще 52 тіла загиблих, - Єнін
Фото: Сергій Нужненко

Біля Ізюма у Харківській області ексгумовано ще 52 тіла загиблих. Серед них багато мають ознаки насильницької смерті: зламані ребра, проломані голови тощо.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна.

Він зазначив, що загалом наразі ексгумовано 168 тіл загиблих, є серед них є тіла військових та дітей.

Єнін додав, що для проведення заходів з відновлення правопорядку і безпеки звільнених населених пунктів Харківщини залучаються понад 1000 поліцейських. 

За минулу добу встановлено контроль і триває зачистка 12 населених пунктів. Від початку деокупаційних заходів було встановлено контроль та здійснено зачистку у 118 населених пунктах, у яких проживає орієнтовно 50 тисяч осіб.

Нагадаємо, в Ізюмі на Харківщині слідство ексгумувало тіло цивільного чоловіка зі слідами жорстоких тортур. Раніше в лісосмузі в Ізюмі були знайдені близько 500 тіл людей із слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.

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