Росія обстріляла вночі Миколаїв 9 ракетами, 40 будинків отримали пошкодження, - Сєнкевич

Також від обстрілів постраждали два багатоквартирні будинки.

У ніч на 19 вересня Росія вдарила по Миколаєву дев'ятьма ракетами. 40 будинків приватного сектору отримали пошкодження.

Про це повідомив у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, у всіх будівлях пошкоджена покрівля, загалом вибито 106 вікон. У деяких понівечені вхідні двері та стеля у приміщеннях.

"Також від обстрілів постраждали два багатоквартирні будинки. У них вибито більше 20 вікон та пошкоджені вхідні двері", - додав міський голова.

Крім цього, вікна повилітали і в приміщенні спортивної школи Миколаєва.

Нагадаємо, зранку Сєнкевич повідомив, що одна з російських ракет влучила у двір приватного будинку. Там ущент була зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав.

У ніч на 18 вересня рашисти обстріляли Миколаїв зі "смерчів", снаряди влучили у два гаражні кооперативи.