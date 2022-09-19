Уночі 19 вересня росіяни обстріляли ракетами Миколаїв. Внаслідок обстрілу зруйнована господарська будівля, люди не постраждали.
Про це повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич.
“Сьогодні після опівночі Миколаїв зазнав обстрілів. Одна з ракет поцілила у двір приватного будинку. Там ущент зруйнована господарська будівля, у кількох житлових будинках вибиті вікна, двері, понівечена покрівля. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав”, – розповів мер.
За його словами, на одній з ділянок пошкоджено близько 300 метрів контактного дроту трамвайної мережі. Ремонтна бригада “Миколаївелектротрансу” вже працює на місці. Наразі район обстрілу обстежується.
Нагадаємо, на Миколаївщині від збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 1 600 цивільних.