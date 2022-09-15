​На Миколаївщині від збройної агресії РФ постраждали понад 1600 цивільних, – Кім

Наразі є проблеми з електропостачанням у 95 населених пунктах.

На Миколаївщині від збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 1600 цивільних. Наразі є проблеми з електропостачанням у 95 населених пунктах. Інша критична інфраструктура працює.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає кореспондент LB.ua.

"За весь час у нас постраждало 1613 осіб цивільного населення. З них 436 – загиблі. На жаль, з них – 11 дітей. Пошкоджені об’єкти – це майже 11 000. Точно – 10 940, з них 7150 – це житловий фонд, включаючи багатоповерхівки. Саме такі наразі руйнування", – сказав Кім.

Позавчора, за його словами, місто Миколаїв зазнало 10 ракетних ударів С-300, які майже всі влучили у якісь будівлі.

"Наразі ситуація з критичною інфраструктурою така, що є проблеми з електропостачанням у 95 населених пунктах. З них у трьох – частково… Все інше – працює. Ми продовжуємо локальні ремонтні роботи", – зазначив Кім.

Нагадаємо, внаслідок російських нічних обстрілів у Миколаєві зазнали руйнувань 10 багатоповерхівок і 13 приватних будинків, два навчальні заклади та ветеринарна клініка.