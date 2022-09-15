​Власників паспортів псевдореспублік Донеччини і Луганщини не пускають до Росії, – ГУР Міноборони

Російська Федерація не визнає так звані паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, їхніх власників не пропускають через кордон до РФ.

Про це повідомляє сайт Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, після наступу українських Сил оборони різко змінились настрої проросійськи налаштованих жителів ОРДЛО. Помітне невдоволення ходом проведення так званої спеціальної операції та діями російського уряду. Панує думка, що РФ здає інтереси "республік". Ці настрої додатково посилилися після того, як з’ясувалося, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території Росії.

"Принаймні тим, хто намагався виїхати із ЛДНР за таким паспортом, на російському кордоні пояснюють, що "ви ніхто і звати вас ніяк", – заявляють у розвідці.

Крім того, серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) ЗС РФ поширюється інформація, що до 1 грудня має завершитись один із етапів "спеціальної воєнної операції". Після цього заплановано виведення з частини тимчасово захоплених територій України регулярних підрозділів ЗС Росії. Начебто ці території буде передано під контроль так званим добровольчим батальйонам. Ймовірно, на зразок Першого (Донецьк) і Другого (Луганськ) армійських корпусів.

Нагадаємо, жителів окупованих селищ Луганщини змушують отримувати паспорти РФ в обмін на їжу. Власникам російських паспортів загрожує примусова мобілізація до лав російської армії.