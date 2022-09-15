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"Миттєвого сценарію" на Луганщині не буде, росіяни готуються до оборони, – Гайдай

Окупанти стягують війська у Сватове і Троїцьке.

"Миттєвого сценарію" на Луганщині не буде, росіяни готуються до оборони, – Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: Скріншот відео

Бої за Луганську область будуть важкими, тому повторити "миттєвий сценарій" не вийде.

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, повідомляє Espreso TV.

"Вже не буде такого чинника несподіванки, як у Харківській області. Вже вони стягують війська у Сватове, в Троїцьке, закопуються і готуються до оборони", – сказав він.

Гайдай заявив, що коли відбувалися бої за Ізюм, місто Сватове було для окупантів "перевалочною базою".

"Вони не залишали там війська, але формували певні підрозділи і відправляли їх на різні напрямки. Зараз для російської армії ситуація погіршилася, вже відправляти на Ізюм їм нікуди, тому що Ізюм вони не контролюють, і вони розуміють, що наступним після Лиману будуть Сватове, Троїцьке і Кремінна, тому вони туди стягують все і будують оборонні споруди", – заявив він.

Глава ОВА наголосив, що окупантам доводиться воювати одночасно на декількох напрямках: Харківському, Херсонському та Донецькому, і росіяни відчувають брак особового складу.

"Правда, в окупантів є проблема – у них закінчується "гарматне м’ясо", тому зараз збирають чоловіків по в’язницях", – заявив він.

Нагадаємо, Ізюм було звільнено під час наступальних дій Сил оборони України в Харківській області минулого тижня. 10 вересня зʼявилися перші кадри заходу ЗСУ в місто. 

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