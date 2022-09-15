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У Харківській області прикордонники визволили пʼятьох підлітків, яких закрили в підвалі росіяни

Вони сиділи там тиждень. 

У Харківській області прикордонники визволили пʼятьох підлітків, яких закрили в підвалі росіяни
Фото: ДПСУ Телеграм

У Купʼянську Харківської області прикордонники виявили і звільнили пʼятьох підлітків, яких російські військові закрили в підвалі.

Про це повідомили в телеграмі Держприкордонслужби.

"Як виявилося, четверо дівчат та хлопець перебували у підвалі уже сім днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі", – зазначили у повідомленні.

Нині підлітки в безпеці. 

Нагадаємо, за даними міської ради Ізюма, який нещодавно звільнили українські захисники, окупанти вбили в місті щонайменше 1000 мирних людей. 

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