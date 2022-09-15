Мова "жестів доброї волі": які назви вигадують окупанти для своїх поразок

Вікіпедія визначає евфемізм як пом'якшувальні або маскувальні слова і вислови, що використовуються замість небажаних, неприйнятних, образливих слів. LB.ua вирішив дослідити, які пом'якшувальні вислови росіяни вживають у повідомленнях про свої воєнні провали.

Важка робота в тих, хто допомагає офіційному представникові Міноборони РФ Ігорю Конашенкову готувати зведення, які він озвучує. Праця, можна сказати, майже непосильна…

"Жест доброї волі", "зниження бойової активності", "виконання завдання", "пожежа – детонація боєприпасів – вибух", "перегрупування, згортання та перекидання підрозділів", "путінський наказ"… До яких тільки евфемізмів не вдається російська пропаганда, щоб замаскувати поразки своїх військових. І при всьому цьому – "Нет никакой паники"!

Помилково вважають, що "жестом доброї волі" росіяни вперше назвали втечу своїх військових з острова Зміїний після влучних ударів ЗСУ наприкінці червня. Саме за жест доброї волі речник президента Росії Дмитро Пєсков намагався видати ще відхід російських військ з Київщини та Чернігівщини на початку квітня. Мовляв, Росія вивела війська з Київської області, щоб поліпшити ситуацію для переговорів з українською стороною, заявив він в інтерв'ю французьким тележурналістам.

"Щоб створити сприятливі умови для переговорів, ми хотіли зробити жест доброї волі. Ми можемо приймати серйозні рішення під час переговорів, тому президент Путін наказав вивести наші війська з регіону", – сказав Пєсков.

Раніше представник Путіна на перемовинах Володимир Мединський заявляв, що в Київській і Чернігівській областях російські війська "знижують бойову активність". Також відведення військ Росія повʼязувала з тим, що її окупанти нібито вже "виконали завдання".

“Росія продовжує провокувати продовольчу кризу і брехати. Вони, як і раніше, блокують наші порти та знищують зерно. Їм потрібен світовий голодомор”, – підсумував тоді Єрмак.

Не повірило в те, що відступ росіян з українського острова Зміїний був "жестом доброї волі", і Міністерство оборони США. Справжня причина полягає у великому успіху українців у тиску на росіян, зокрема, за допомогою нещодавно придбаних протикорабельних ракет Harpoon, йшлося на сайті Пентагону.

"Українці дуже ускладнили росіянам проведення там своїх операцій і зробили їх дуже вразливими до українських ударів. Тому, звичайно ж, Росія полишила острів", – повідомляв представник американського Міністерства оборони.

Незабутній крейсер "Москва", за версією російського Міноборони, "затонув у Чорному морі під час буксирування в умовах шторму".

Перед тим російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомляли, що найбільший крейсер Чорноморського флоту затонув після сигналу SOS, після пожежі, під час якої здетонував боєприпас тощо.

Пізніше в оперативному командуванні "Південь" підтвердили, що крейсер "Москва" загорівся і затонув тому, що був підбитий українськими захисниками. А Росія ще довго вперто не визнавала членів екіпажу "Москви" загиблими.

Згодом боєприпаси почали бурхливо детонувати в окупованому Криму, зокрема на військових аеродромах. Спочатку вибухи пролунали в Новофедорівці, тоді у військовій частині в Джанкойському районі.

На думку фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW), Міноборони РФ не звинувачувало Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці тому, що це засвідчило б неефективність російських систем протиповітряної оборони, як це вже було після потоплення російського крейсера "Москва".

Однак апогею фантазія райтерів "Міннападєнія", як називають російське оборонне відомство українські блогери, схоже, сягнула внаслідок стрімкого контрнаступу наших Збройних сил на Харківщині.

Три дні в Конашенкова мовчали, аж нарешті спромоглися пояснити події. Спочатку на брифінгу сором’язливо показали карту з новою лінією фронту в Харківській області: згідно з мапою, росіяни вивели війська з північної частини області, зокрема з Вовчанська, який раніше перебував під контролем РФ і буквально напередодні контрнаступу ЗСУ був названий "центром" регіону.

А тоді повідомили, що вирішили "перегрупувати" свої війська з районах Ізюма та Балаклії, щоб посилити угруповання на Донецькому напрямку. Рішення ухвалили нібито для "досягнення заявлених цілей" так званої спеціальної військової операції зі звільнення Донбасу.

Виявляється, упродовж останніх трьох діб було здійснено "операцію зі згортання та перекидання ізюмсько-балаклійського угруповання" на територію раніше окупованої частини Донецької області вкупі з проведенням – це взагалі шедевр! – "низки оманливих і демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ".

Військове керівництво Росії також традиційно відзвітувало про "значні втрати" України в техніці та живій силі і заявило, що під час "перегрупування" російська армія завдала противнику "потужного вогневого ураження із застосуванням авіації, ракетних військ та артилерії".

Утім про "оманливі заходи" вони таки мають рацію. Напевне, не лише в Україні та Росії, але й далеко за їхніми межами мільйони людей відволіклися від своїх справ, спостерігаючи – хто із захватом, хто з відчаєм – за розгромом на Харківщині "другої армії світу".

"Це до Міноборони". Багато хто звернув увагу на те, що Дмитро Пєсков, який завжди охоче коментував будь-що, включно з проривом труби в якомусь окремо взятому під’їзді, відповідати на запитання про контрнаступ ЗСУ відмовився, переадресувавши його до Міноборони. Знову ж таки, Пєсков так уже робив. Свого часу на питання, чого вдалося досягти за місяць з початку спеціальної військової операції, як називають війну проти України в Кремлі, він теж відфутболив журналістів до Міністерства оборони.

Попри всю шедевральність наведених вище текстів, на першому місці за кількістю глузливих жартів із нього, безумовно, створений російською пропагандою новий мем "Нет никакой паники".

Одним із перших оприлюднив скриншоти з однаковими повідомленнями різних російських пропагандистів журналіст Владислав Бовсуновський, поінформував Цензор.НЕТ.

Навіть цікаво, що вони вигадають наступного разу. Сподіваємося, до речі, що це станеться зовсім скоро. Утім вигадувати не обов’язково – можна скористатися будь-якими перлами з тих, що вже є в арсеналі.