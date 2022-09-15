Ворог вдарив авіацією по Бахмуту – під завалами можуть лишатися люди, в Херсонській області тривають активні бойові дії, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Житомирщині.

У Запоріжжі сьогодні вночі ворог поцілив по одному з об’єктів інфраструктури. Постраждалих немає. Руйнувань зазнала електропідстанція, внаслідок чого об’єкт знеструмлено, вибито шибки в приміщеннях, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській області ворог вночі пʼять разів обстріляв Нікопольський район. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. У Нікополі руйнувань зазнали з десяток будинків, 114 панелей сонячної станції, санаторій та два підприємства. Люди не постраждали.

У Кривому Розі, куди напередодні увечері прилетіли сім російських ракет, усю ніч ліквідовували наслідки атаки. Лагодили гідротехнічні споруди і понижували рівень води у річці Інгулець. На місці працюють рятувальники та аварійні служби. Робота триває. У місті підтоплено понад сто приватних будинків та подвір’їв. Люди евакуйовані.

Вночі Росія завдала ракетного удару по Київському районі Харкова, ракета влучила у землю в лісосмузі, руйнування з’ясовуються, минулося без втрат. В області окупанти вчора ввечері били по м. Вовчанськ (яке нещодано було звільнено), пошкоджено пʼять будинків. Жертв та постраждалих немає. Пожеж не виникало. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували одну людину у Шевченковому Куп’янського району – потерпілий там наступив на міну.

На Луганщині ситуація на лінії зіткнення складна. За ніч – сім мінометних та 11 артобстрілів. Чотири рази росіяни застосовували РСЗВ та двічі – танки. Наші захисники мужньо тримають оборону.

У Донецькій області вночі був авіаудар по Бахмуту: зруйнована багатоповерхівка, під завалами, ймовірно, лишаються люди. Триває рятувальна операція. Окупанти з "Ураганів" обстріляли Мирноград, поранена одна людина. Вдосвіта зафіксований обстріл Торецька (пошкоджена лікарня, поранена одна людина), масований обстріл центральної частини Авдіївки, наслідки уточнюються. За минулу добу обстріляні Торецьк, Миколаївка, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Мирноград, Часів Яр, села Новобахмутівка, Карлівка, Тоненьке, Курдюмівка, Сокіл і смт Північне. Пошкоджено пʼять багатоповерхівок, сім приватних житлових будинків, приміщення ТЕС, 10 гаражів, два цивільних автомобіля, лінію електропередач. За минулу добу на Донеччині – двоє загиблих, 13 поранених цивільних.

Уночі були обстріли на околицях Миколаєва. Детальна інформація уточнюється. Опівночі ворог стріляв по селах Шевченко Шевченківської громади та Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. Наслідки уточнюються. Також сьогодні вночі ракетні удари були по інфраструктурному об’єкту в с. Чорноморка Чорноморської громади. Постраждалих немає. Протягом ночі ворог неодноразово бив по території м. Очаків Очаківської громади. Влучання переважно по аквазоні. Постраждалих немає. З вечора минулої доби та протягом ночі ворожі обстріли фіксувалися по околицях сіл Солончаки, Дмитрівка, Яселка, Іванівка, Куцуруб Куцурубської громади. Села Іванівка та Яселка наразі без електропостачання. Постраждалих немає. Сьогодні зранку – обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади. Вчора з вечора до 04:00 – обстріли переважно за межами населених пунктів сіл Широке та Червона Долина, влучання по сільськогосподарських будівлях. Постраждалих немає.

Ситуація в Херсонській області залишається надзвичайно складною. Тривають активні бойові дії. У тимчасово окупованих населених пунктах продовжуються випадки мародерства, захоплення приміщень росіянами. У Херсоні окупанти захопили приміщення обласної бібліотеки для дітей та приміщення банку.

У Новій Каховці росіяни захопили приміщення енергетичної компанії, викрали матеріальні цінності вартістю понад пів мільйона гривень. ЗСУ вразили три райони зосередження ворожих сил та засобів у Миловому і Дудчанах, три пункти управління в Урожайному та Херсоні.

Нагадаємо, ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.