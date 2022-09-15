Частина російських військ сплановано відступала з Харківщини, частина – бігла в паніці, – Міноборони Британії

Українські сили зміцнюють контроль над нещодавно звільненими районами Харківської області. Росіяни значною мірою виведені з району на захід від річки Оскіл.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили відносно сплановано і під контролем, тоді як інші бігли в явній паніці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/QFOzJpanUr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 12, 2022

Військова техніка, яку залишили, відступаючи, російські війська, включає засоби, необхідні для забезпечення артилерійського стилю ведення війни Росії. Серед них як мінімум одна контрбатарейна РЛС і одна артилерійська система управління і контролю IV14.

"Залишена зброя вказує на неорганізований відступ деяких російських підрозділів і ймовірні локальні збої в управлінні", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ у п’ять разів скоротив площу тимчасово окупованих територій Харківщини. Уже звільнено 388 населених пунктів.