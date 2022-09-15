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Окупанти націлилися на Карачунську дамбу, щоб пошкодити українські понтонні мости, – ISW

Річці Інгулець, що протікає на південь від Кривого Рогу, є важливим географічним об'єктом контрнаступу українських військ.

Окупанти націлилися на Карачунську дамбу, щоб пошкодити українські понтонні мости, – ISW
Дамба Карачунівського водосховища
Фото: uk.wikipedia.org

Російські сили, ймовірно, завдали удару по українській гідротехнічній інфраструктурі на Криворіжжі 14 вересня, щоб перешкодити українським операціям на річці Інгулець.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

“Російські джерела визначили як мету Карачунську дамбу, розташовану вздовж річки Інгулець на західній околиці Кривого Рогу”, – йдеться у звіті.

На кадрах наслідків удару видно, що рівень води в річці Інгулець, що протікає на південь від Кривого Рогу і є важливим географічним об'єктом контрнаступу українських військ вздовж херсонсько-миколаївського кордону, піднявся на 2,5 м.

Російські сили, можливо, націлилися на греблю, щоб пошкодити українські понтонні мости нижче за течією – особливо на тлі нещодавніх повідомлень про те, що українські війська намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець у районі села Давидів Брід у межах херсонського контрнаступу.

Нагадаємо,14 вересня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. 

Окупанти поцілили по об’єктах критичної та транспортної, були серйозно пошкоджені гідротехнічні споруди. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець, піднявшись на понад 2,5 метра. В Офісі Президента заявили, що на місці ракетного удару спостерігається витік води зі швидкістю 100 кубометрів в секунду. 

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