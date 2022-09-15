Мешканців низки вулиць Кривого Рогу просять евакуюватися

Через підняття рівня води у річці Інгулець, спричиненому ракетним обстрілом гідротехнічних споруд у Кривому Розі, мешканців низки вулиць міста просять евакуюватися.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, окупанти намагаються просто “змити водою частину нашого міста”.

“Ми ситуацію контролюємо, триває ліквідація аварії, залучено всі служби, всі на місцях. Але рівень води в річці Інгулець піднявся”, – йдеться у повідомленні.

В Інгулецькому районі це вулиці Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова. У Центрально-Міському районі: вул. Лепицького, Іорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольска, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмаркова, Плєханова, Маміна-Сібіряка, Ентузіастів.

Людей мають доставити до шкіл та дитсадків, де вони зможуть побути, поки триває ліквідація аварії.

Нагадаємо,14 вересня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації.

Окупанти поцілили по об’єктах критичної та транспортної, були серйозно пошкоджені гідротехнічні споруди. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець, піднявшись на понад 2,5 метра. В Офісі Президента заявили, що на місці ракетного удару спостерігається витік води зі швидкістю 100 кубометрів в секунду.

У Науково-дослідному гірничорудному інституті заявили, що масований ракетний удар по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі вплине не лише на якість питної води у місті, але й на флору та фауну в Інгульці.