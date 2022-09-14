Головне за день. Середа, 14 вересня

Звільнення Харківщини, ворожа ракетна атака на Кривий Ріг, Меморандум про взаєморозуміння з країнами-кредиторами, загострення в Нагірному Карабаху. Яким запам’ятається 203-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у піднятті державного прапора у звільненому українськими оборонцями Ізюмі.

"В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашистських окупантів", – йдеться у повідомленні 25-ої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги", – наголосив у Telegram сам Володимир Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Противник продовжує тероризувати цивільне населення України, порушуючи закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 14 вересня – у нашій новині.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила уточнені дані про звільнені від російських загарбників території Харківщини.

"Із 6 вересня на Харківщині звільнено: близько 8500 кв. км., близько 388 населених пунктів, близько 150 тисяч людей", - повідомила вона в Facebook.

Маляр додала, що цифри постійно змінюються і "дуже важливо їх сприймати у загальному контексті війни, а не окремо". І наголосила, що звільнені території "ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати".

Заступниця очільника МО зазначила, що лінія фронту розтягнулася на 2500 км, на 1300 км з них тривають активні бойові дії.

"Ми ведемо оборонну операцію, в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії. Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель. Нам потрібно ще чимало часу, сил і терпіння", - зазначила Маляр.

Росія випустила по Кривому Рогу сім ракет, під обстріл потрапили гідротехнічні споруди. Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець, декілька районів міста - без водопостачання.

В Офісі Президента заявили, що станом на 21:56 на місці ракетного удару спостерігається витік води зі швидкістю 100 м. кубічних в секунду. Рівень води в річці Інгулець змінюється за годину.

В ОП наголосили, що рівень води постійно моніторять спеціальні пости. Вони спостерігають і за приватним сектором, будинки якого розташовані в Інгулецькому та Центрально-Міському районі міста, де є ризик підтоплення.

Подробиці – в новині.

Львівські десантники збили із зенітної установки ворожий багатоцільовий винищувач Су-30.

"Цими днями зенітники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України назавжди приземлили російський багатоцільовий винищувач Су-30. Пілот окупантів не очікував, що львівські десантники зможуть його збити з 23-мм спареної зенітної установки ЗУ-23", – ідеться в повідомленні Десантно-штурмових військ у Telegram.

Німецький уряд за останній тиждень передав Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Крім того, Німеччина передала Україні 65 рефрижераторів для медичних поставок, повідомляється у звіті уряду Німеччини.

Після цих поставок загальна кількість установок Gepard, які Німеччина надала Україні, досягла 24 штук, а кількість рефрижераторів – 67.

Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Від нашої держави документ підписав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів.

Цей меморандум дозволить пом'якшити економічні наслідки від війни з Росією.

Більше інформації – в нашій новині.

У Нагірному Карабаху 14 вересня відновилися обстріли між вірменською та азербайджанською сторонами. Спікер парламенту Вірменії у письмовому зверненні до закордонних партнерів заявив, що жертви є не лише серед їхніх військових, а й серед мирних мешканців, пише Радіо Азатутюн.

Конкретних даних щодо цивільних жертв немає. Учора премʼєр Нікол Пашинян говорив, що з вірменського боку загинули 49 військових, а вже сьогодні станом на 16 годину за Києвом було відомо про 105 загиблих.

Вірменія стверджує, що Азербайджан веде обстріли у напрямках декількох населених пунктів із застосуванням безпілотників і мінометів, а також цілеспрямовано обстрілює цивільну інфраструктуру.

Детальніше – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде ще більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!