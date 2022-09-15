Українські захисники знищили нові склади боєприпасів росіян та логістичні вузли, - Генштаб

Авіація здійснила майже два десятки ударів по позиціях окупантів.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за цю добу завдали ударів по трьох пунктах управління росіян, 12 районах зосередження живої сили і бойової техніки окупантів. Також влучили у два склади боєприпасів, у засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Водночас авіація Сил оборони завдала 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки рашистів. Було підтверджено ураження десяти районів зосередження живої сили окупантів, трьох опорних пунктів та п'яти позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати загарбників уточнюються.

Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два БпЛА росіян. А Сили оборони успішно відбили атаки ворогів у районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве.

Тим часом окупанти продовжують обстрілювати територію України. Так, за цю добу Росія завдала 5 ракетних, 5 авіаційних ударів та здійснила 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах.

Окупаційні війська продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, а також на утриманні захоплених територій та зриві активних дій українських підрозділів на окремих напрямках.

За даними Генштабу, від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню росіян постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів, серед яких Кривій Ріг, Нікополь, Білогірка, Мар’їнка, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне.

Ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 15 вересня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області;

росіяни обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Кіндратівка Сумської області; на Харківському під ворожі обстріли потрапили Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок;

під ворожі обстріли потрапили Вовчанськ, Гоптівка, Баранівка, Висока Яруга, Нескучне та Сотницький Козачок; на Слов’янському рашисти завдали ударів по Куп’янську;

рашисти завдали ударів по Куп’янську; на Краматорському загарбники накрили вогнем населені пункти Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

загарбники накрили вогнем населені пункти Тетянівка, Білогорівка, Сіверськ, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське; на Бахмутському росіяни обстріляли райони населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина;

росіяни обстріляли райони населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут та Весела Долина; на Авдіївському , Новопавлівському та Запорізькому окупанти не проводили активні дії, лише здійснювали обстріли по всій лінії зіткнення;

, та окупанти не проводили активні дії, лише здійснювали обстріли по всій лінії зіткнення; на Південнобузькому рашисти завдавали вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення, а також вели повітряну розвідку БпЛА - загалом 48 вильотів.

Нагадаємо, нині росіяни обстріляли касетними боєприпасами громаду в Запорізькій області. А на Кіровоградщині зафіксували "прильоти" російських ракет - під обстріл потрапила Петрівська ОТГ.