На Кіровоградщині зафіксували "прильоти" російських ракет

Під обстріл потрапила Петрівська ОТГ.

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Росія обстріляла ракетами Кіровоградську область.

Про це повідомив у Telegram керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, "прильоти" зафіксували на території Петрівської громади.

"Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти. Одну ракету збито ППО", - розповів Райкович.

Він закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, росіяни знову обстріляли Кривий Ріг ракетами. Під обстріл потрапили гідротехнічні споруди.

Також нині загарбники вдарили артилерією по Білопільській громаді Сумської області.