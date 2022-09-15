​Під час війни абсолютна більшість українців дивляться у майбутнє з надією, – соцопитування

Під час повномасштабної війни абсолютна більшість українців дивляться у своє майбутнє та майбутнє України з надією. Саме надія, а також оптимізм і тривога, є трьома ключовими емоціями українців сьогодні як на особистісному рівні, так і на рівні держави.

Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, що у серпні проводив соціологічне опитування разом із соціологічною службою Центру Разумкова за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду "Відродження".

"Думаючи про своє власне майбутнє, українці трохи частіше відчувають розгубленість (19%), ніж коли думають про майбутнє України (9%). І навпаки, думаючи про майбутнє держави, українці трохи частіше відчувають упевненість (24%), ніж коли думають про власне майбутнє (17%)", – йдеться у повідомленні.

Розмірковуючи про власне майбутнє, жінки частіше за чоловіків повідомляли про такі емоції та почуття, як розгубленість (+7%), надія (+7%), тривога (+10%) та страх (+7%), однак рідше за чоловіків відчували оптимізм (-7%) та впевненість (-6%).

Українці, які живуть за межею бідності, песимістичніші у своїх поглядах на власне майбутнє, ніж матеріально забезпечені українці. Вони на 12% частіше відчувають безвихідь, на 11% частіше – розгубленість, на 22% частіше – тривогу, на 9% частіше – страх і на 26% рідше – оптимізм. Проте почуття надії майже однаково сильне як серед бідних, так і серед багатих.

Відмінності у почуттях та емоціях серед респондентів із різним майновим становищем зберігаються і у питанні бачення майбутнього України.

"Найбідніші верстви населення на 5% частіше відчувають розгубленість, на 9% частіше – тривогу та на 8% частіше – страх щодо майбутнього держави. Однак серед українців, які живуть за межею бідності, на 10% частіше зустрічається почуття надії у контексті майбутнього України, ніж серед заможних верств суспільства. Матеріально забезпечені респонденти частіше повідомляли про почуття оптимізму (+22%) та упевненості (+14%)", – зазначають соціологи.

Молодь 18–29 років оптимістичніше та впевненіше дивиться на майбутнє України, ніж люди старші 60 років. Однак почуття надії щодо майбутнього держави в них однаково сильне.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

Порівняно з 2021 роком українці значно частіше почали відчувати оптимізм (+12%), упевненість (+16%) та надію (+23%), коли думають про майбутнє України. Відчуття тривоги та страху збереглися майже на минулорічному рівні.

За час проведення Фондом "Демократичні ініціативи" опитувань щодо емоцій і почуттів респондентів, найбільша частка респондентів, які відчували тривогу та страх, була у 2015 році: 39% і 15% відповідно. Порівняно з показниками у 2015 році сьогодні українці на 8% рідше відчувають тривогу, думаючи про майбутнє держави, і так само часто, як у 2015 році, страх.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи"

Нагадаємо, попри випробування війни та зусилля російської пропаганди, довіра українців до державних і соціальних інститутів тільки зростає. На думку соціологів, зростання суспільної довіри свідчить про високий рівень соціальної згуртованості громадян.