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Попри війну та зусилля російської пропаганди, довіра українців до державних та соціальних інститутів зростає, – соцопитування

ЗСУ довіряє 91% українців.

Попри війну та зусилля російської пропаганди, довіра українців до державних та соціальних інститутів зростає, – соцопитування
Фото: dif.org.ua

Попри випробування війни та зусилля російської пропаганди, довіра українців до державних і соціальних інститутів тільки зростає. На думку соціологів, зростання суспільної довіри свідчить про високий рівень соціальної згуртованості громадян.

Про це повідомляє Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, який у серпні проводив опитування разом із соціологічною службою Центру Разумкова за грантової підтримки Університету Бремена та Міжнародного фонду "Відродження".

Так, порівняно з результатами опитування Фонду, отриманими у серпні 2021 року, станом на серпень 2022 року серед українців зріс баланс довіри до всіх державних органів та соціальних інститутів, які були включені в опитування. Винятком є низька довіра до політичних партій.

"За рік баланс довіри найбільше зріс до президента України (+92%). Більш ніж на 50% зріс баланс довіри до ключових державних органів, які зараз займаються захистом держави: МВС (+65%), Національної гвардії (+64%), РНБО (+56%), Національної поліції (+54%), ДБР (+53%), Прикордонної служби (+53%), добровольчих загонів (+52%) та ДСНС (+50%).

Станом на серпень 2022 року найбільший позитивний баланс довіри мають: ЗСУ (91%), ДСНС (82%), Національна гвардія (81%), волонтерські організації (77%), Прикордонна служба (74%), добровольчі загони (73%) та президент України (71%). Найменше українці довіряють політичним партіям (-55%), судовій системі (-46%), чиновникам (-46%), комерційним банкам (-37%) та Верховній Раді (-19%)", – йдеться у повідомленні Фонду.

Фото: «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва

Отже, із серпня 2021 року до серпня 2022 року трійка державних органів та соціальних інститутів за балансом довіри змінилася так: ЗСУ зберегли свої позиції, ДСНС і Національна гвардія потіснили волонтерські організації та церкву, трійка аутсайдерів залишилася незмінною.

Нагадаємо, за результатами опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у серпні, 93% українців упевнені, що Україна зможе відбити напад Росії. 60% вважають, що для цього знадобиться більше часу.

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