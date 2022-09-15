​ДБР повідомило про підозру колишньому держсекретарю МЗС, який віддав в оренду приміщення Міністерства

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ, який через службову недбалість допустив збитки держбюджету у сумі 3,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що посадовець у 2017 році уклав з підприємцем договір про організацію харчування працівників МЗС. При цьому без укладання договорів оренди безкоштовно віддав у користування підприємцю державні приміщення загальною площею 527 кв. м для здійснення господарської діяльності.

Така "послуга" коштувала державному бюджету 3,2 млн грн.

Наразі колишньому державному секретарю МЗС повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

У ДБР не називають прізвище експосадовця. Однак, за відкритою інформацією, з 2016 до 2020 року держсекретарем МЗС був Андрій Заєць.

Нагадаємо, раніше ДБР оголосило 13 особам підозри у рейдерстві проти відомої будівельної компанії.