Цієї ночі ворог активно обстрілював Бахмут Донецької області. Внаслідок обстрілу зруйновано багатоповерхівку, під завалами перебувають люди.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Оновлено 12:46. У Бахмуті на Донеччині з-під завалів зруйнованої російськими загарбниками багатоповерхівки врятували чоловіка. Пошуки інших людей тривають, повідомили в Донецькій ОВА.

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Фото: dn.gov.ua

Зазначається, що у Торецьку росіяни поцілили в лікарню – поранили людину, пошкодили три відділення.

У Світлодарській громаді окупанти обстрілювали Одрадівку та Майорськ. Інформація про постраждалих не надходила. Вночі були прильоти по Сіверську – пошкоджено приватні будинки.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

"У Покровському районі росіяни ударили по тиловому Мирнограду та прифронтових Авдіївській та Очеретинській громадах", – розповів Кириленко.

У Мирнограді влучили в шахту і поранили людину. За попередньою інформацією, стріляли касетними боєприпасами зі "Смерчів".

Фото: Павло Кириленко у Telegram

В Авдіївці знову був масований артобстріл центру міста. Наслідки наразі встановлюються. В Очеретинській громаді з "Ураганів" обстріляли Новобахмутівку, минулося без постраждалих.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, з 24 лютого росіяни вбили 846 мирних жителів Донеччини. Ще 2 218 людей дістали поранення.