З обох боків тут – потрощені й обгорілі будівлі, дві зруйновані секції нового ЖК. Сюди декілька разів влучали ворожі ракети. Були загиблі та постраждалі. Влада Києва обіцяла навести лад до початку холодів. Однак мешканці й досі залишаються без вікон і газу. А ті, хто втратив квартири ще на початку літа, до серпня сплачували комунальні.

Майже центр Києва. Лук'янівка, відстань до Хрещатика – до 10 км. На розі вулиці Глибочицької – візовий центр Великої Британії. Життя кипить. Допоки не повертаєш на вулицю Татарську, з тильної сторони заводу імені Артема.

Забутий «Львівський квартал» у центрі столиці

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко повідомив, що влітку розпочався процес відновлення 11 будинків, які зазнали найбільших руйнувань унаслідок ворожих ракетних ударів. Зокрема, на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі, де повністю вигоріли 64 помешкання 16-поверхового будинку, роботи обіцяють закінчити за два місяці. Також до весни планують завершити ремонт 27-поверхового будинку на проспекті Лобановського, де російська ракета влучила на третій день повномасштабної війни.

Ще один житловий комплекс у Шевченківському районі по вулиці Глибочицькій, 13 – «Львівський квартал» – ворог атакував ракетами двічі. Зокрема, 28 квітня внаслідок влучання ракети в одну з секцій ЖК загинула журналістка «Радіо Свободи» Віра Гирич. Вдруге ракети прилетіли 26 червня, знищивши вщент дах та декілька поверхів ще однієї секції ЖК. Тоді загинув чоловік, багато мешканців, у тому числі діти, були травмовані. Прилеглі будинки до ЖК та заводу імені Артема на вулиці Татарській залишилися без дахів і вікон, газопостачання та гарячої води. Столична влада обіцяла відновити усе до настання холодів.

«Ваші діти підуть до школи 1 вересня! Саме так нас запевняв забудовник «РІЕЛ» та представники КМДА. Однак наразі жодні роботи щодо відновлення двох зруйнованих секцій ЖК «Львівський квартал» навіть не розпочали. Влада не надала нам гуртожитків для проживання. Тому деякі мешканці вимушені жити у вагончиках біля зруйнованого будинку. Окремі квартири, що вціліли, пограбували. В інших проживати неможливо через відсутність світла, газу, вікон та дверей», – розповіла LB.ua Олена, власниця помешкання в ЖК, що втекла до Києва зі сходу через війну ще у 2014 році.

Фото: Радіо Свобода Загальний план зруйнованих секцій ЖК «Львівський квартал» Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода

Інший мешканець ЖК, Микола, додав, що напередодні повномасштабного вторгнення закінчив ремонт у власній квартирі. «Вона вціліла. Але проживати в ній не можу. Оскільки немає не тільки світла, води, а й доступу. Нам вже понад три місяці розповідають про якісь робочі групи, проєктну документацію та інше. Годують «завтраками». Розуміючи, що нічого не ремонтують, ми самі створили ініціативну групу. Та зафіксували з поліцією та СБУ усі факти руйнувань. Писали безліч листів, оббивали пороги. Втім, ніхто з поліції та СБУ з нами не зв’язувався. Так само ми надсилали запити на КМДА та Департамент будівництва та житлового забезпечення, де лише обіцяють провести експертизи та розробити проєкт відновлення. У вересні цей процес взагалі зупинився», – констатував він.

Ініціативна група власників квартир у ЖК за власні кошти вже замовила та отримала результати експертиз та проєктну документацію від приватних компаній.

«Забудовник запропонував усім нам взяти кредити на відновлення житла. У розмірі $10 тисяч на кожну квартиру від забудовника. Ми самі шукали підрядників. Наприклад, заявлена вартість відновлення електроенергії виявилася у декілька разів менша, ніж озвучував нам забудовник. Лише через декілька місяців КМДА визначила генпідрядником відновлення зруйнованого житла – КП «Житлоінвестбуд-УКБ», який знову хоче проводити нові експертизи. Хоча усі ці документи ми вже підготували. Вся ця ситуація незрозуміла. Усі будинки ремонтують, а по нашому ЖК у самому центрі Києва – мертва тиша», – говорить Олена.

«З нами ніхто зустрічатися не хоче, говорити – теж. Ні КМДА, ні забудовник, ні генпідрядник. Таке враження, що не відновлюють житло, бо чекають на нові прильоти. Бо ж тут навколо не лише завод, а й інші всім відомі об’єкти. Ми навіть не отримали документи з номерами справ від поліції та СБУ, де усі мешканці давали свідчення. Нас просто кинули напризволяще», – жаліється Роман, у квартиру якого з новим ремонтом та усіма меблями влучила одна з ракет. Він же обурюється тим, що забудовник до серпня місяця надсилав рахунки за комунальні послуги: «Нам збільшили з 7 до 10 грн за кВ м вартість обслуговування прибудинкової території. Уявляєте? На місці моєї квартири – руїни, її немає фізично, одна лише стіна та небо, а я мав сплачувати рахунки. Усі квитанції у нас з самого початку йшли через забудовника, який таким чином ще хотів на нас заробити після прольотів».

Фото: Lb.ua Вщент зруйнована ракетою квартира мешканця Романа у ЖК «Львівський квартал» Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua

Мешканці двох зруйнованих секцій ЖК «Львівський квартал» створили не лише ініціативну групу, а й власний благодійний фонд. «Бо надії на владу немає. Зрозуміло, що в країні триває страшна війна. Цілі міста зрівняли з землею. Проте столична влада розповідає, що щось ремонтує. На жаль, не наші оселі. Ми ж не сиділи, склавши руки. Могли б вже самотужки розпочати відновлення свого житла. Але ми не маємо доступу до нього. Про нас забули усі», – констатує Олена.

Фото: Анна Стешенко Пошкоджені квартири ЖК «Львівський квартал» Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко

«Татарка» – без вікон, газу та дахів

Окрім двох зруйнованих секцій ЖК, від прольотів ракет постраждали ще щонайменше 10 прилеглих будинків на вулиці Татарській. «Сталінки» з «АБВГД-йки», як називають 5-поверхові будинки поруч із заводом, з кінця квітня так і стоять без вікон, газопостачання та гарячої води.

Фото: Lb.ua Пошкоджені будинки на вулиці Татарській - без вікон та газу. Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua

«Після першого прильоту ми за власні гроші поміняли вікна, заплативши понад 15 тис. грн. Ці вікна вилетіли о 4.20 зранку 26 червня. До наших квартир вже двічі приходили представники незрозумілої компанії, представляючись КМДА. Але документи не показали. Робили заміри вікон. Однак телефоном, що в оголошенні, тепер відповідають: грошей немає. Тому вдруге лише за вікна нам треба буде заплатити. Бо на дворі холодно. А плівка, яку роздали волонтери та колишні депутати (Юрій Левченко, – LB.ua), вже не рятує», – розповідає Марина, дружина військового та мати двох малих дітей з будинку на Татарській, 2а.

Фото: Lb.ua У будинку на Татарській 1 В - протікає дах та й досі немає вікон Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua

У розмові з LB.ua підрядник, що здійснював заміри вікон на Татарській, також відмовився надати будь-яку конкретну інформацію.

«Ми представляємо звичайну ТОВ-ку, назву ніхто вам не скаже. Так, заміряли вікна, де нам відчиняли двері. Надали комерційну пропозицію у КМДА, мав бути тендер. Не телефонуйте сюди більше, ми вже втомилися пояснювати людям, що вікон не буде», – роздратовано кричав чоловік, чий телефон був вказаний у оголошенні, яке декілька місяців висіло на Татарській.

У будинку, що поряд з заводом, на Татарській, 3/2 вибиті не лише вікна та двері. «Під час останнього прильоту нам у двір, біля дитячого садочка, влучила одна з ракет. Частини її впали мені на кришу автомобіля. Зрозуміло, що страхова ці збитки покривати не буде, враховуючи форс-мажор… Таких автівок у дворі багато. Усі ми оформили акти з поліцією, однак жодних відповідей щодо справ не отримали. До нас теж приходили міряти вікна, але «сарафанне радіо» передало по сусідах: «міняйте вікна за власні кошти», що ми й робимо. У під’їзді відсутні двері, вікна, все так і стоїть, прикрите нами плівкою. Хоча ми також писали та ходили до ЖЕКу на Лук'янівській. Біля під’їзду вже давно все розрито, тому до нас навіть пожежна чи швидкі не зможуть під’їхати, якщо будуть знову стріляти», – розповіла Анна, що мешкає тут з 1983-го року.

Фото: Lb.ua Ракета, що влучила в авто Анни - біля будинку Татарська 3/2. Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua

Усі п'ять будинків на Татарській (а, б, в, г, д), де з радянських часів проживали працівники заводу, залишаються без гарячої води. Бо після першого прильоту у примусовому порядку «Київгаз» відрізав усім газові колонки через проблеми з тягою та димоходами.

«Газопостачання два місяці не давали також на плити. Тому готували їжу дітям на куплених електричних плитках, літніх мешканців годували щовечора волонтери, що привозили суп та гаряче на дитячий майданчик. Наразі миються не з каструль лише ті, хто виклав кругленькі суми за бойлери. Усі інші – вже мерзнуть та не сподіваються на гарячу воду», – розповідає Павло, у якого немає жодного вікна у трикімнатній квартирі, де мешкає дві родини з дітьми.

Осінньо-зимового сезону він чекає з тривогою.

«Є побоювання, що будемо зимувати без опалення. Два тижні назад весь двір розрили та почали класти нові труби, теплотрасу. Хоча такий саме ремонт був три роки назад. Тоді розрили у квітні, зарили у жовтні та нові труби відразу лопалися. Тепер розрили у вересні. Страшно уявити, коли вони закінчать. Тому, мабуть, треба купувати буржуйки. Звісно, за свої гроші чи в кредит», – припускає Павло.

Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua

Ще одна мешканка, Марія, мати-одиначка дитини з інвалідністю, була вимушена виїхати у село до знайомих з 5 поверху будинку на Татарській 2 а, бо квартиру постійно заливає.

«Наш дах – в дірках, його ніхто не ремонтує», – розповіла вона.

Фото: Lb.ua Пошкоджені дахи у будинках на вулиці Татарській Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua Фото: Lb.ua

Така ж ситуація, коли зі стелі ллється дощ, у будинку на Татарській 2Д та 1В.

Яна, що мешкає в 1В, надсилала відповідні запити до Шевченківської районної державної адміністрації. Де їй рекомендували зафіксувати усі пошкодження в «Дії» та чекати відновлення «покрівлі коштом міського бюджету в порядку пріоритетності».

Фото: Lb.ua

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» відписала їй, що «в разі відповідного фінансування вказаних видів робіт пошкодження будуть усунуті в найкоротші терміни».

Реакція влади: до кінця року все зроблять

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов разом з представниками столичної влади 13 вересня особисто проінспектував відновлення двох об'єктів на Лобановського та вулиці Чорнобильській. У спілкуванні з LB.ua він підтвердив, що «темпи відновлення по інших об’єктах у столиці насправді вимагають пришвидшення».

Міністр нагадав, що відновлення помешкань має відбуватися коштом місцевого бюджету. «Окрім можливостей, що є у міста, держава виділила 200 млн грн (постановою ще у кінці травня), що як раз і передбачені на заміну вікон, дахів, дверей та розбір завалів. На прості та нагальні речі. Ці гроші є. Та на необхідності їх використання я звернув увагу. Бо розуміємо, що потрібне прискорення», – сказав він.

За дорученням міністра LB.ua надали звіт щодо ситуації з ЖК «Львівський квартал» та прилеглими будинками.

«Стан справ на 13 вересня:

Проєкт та роботи виконуються за кошти забудовника Глибочицька 13, БК «РІЕЛ».

Татарська 2В: обстеження та ремонт електромережі – виконано, дефлектора – встановлено, на цей час мешканці між собою визначаються щодо типу бойлерів, газові колонки демонтовано.

Орієнтовна дата закінчення робіт 30.09.

Татарська 2Б: обстежено електромережі та починаємо ремонт електромереж, одночасно виконуємо нарощування димоходів та монтаж дефлекторів.

Орієнтовна дата завершення робіт 15.10.

Татарська 2А: окремі мешканці ще збирають більшість, щоб підтримати план заходів і тоді також зможемо приступити до робіт.

Орієнтовнадата завершення робіт 15.11».

На інформаційний запит LB.ua заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп також надав відповідь:

Мешканців Татарки такі прогнози не втішають.

«Добре, що надали офіційну відповідь із визначеними строками. Єдине, якщо й почнуться роботи, то це листопад-грудень у кращому випадку. До цього часу нам доведеться жити з дахом, що тече. Та без вікон», – говорить Яна, мешканка будинку на Татарській 1-в.

«У відповіді КМДА, по суті, дублюють те, що ми вже зробили та проплатили – експертизи. Виглядає, як новий дерибан», – відреагувала членкиня ініціативної групи з ЖК «Львівський квартал» Іванна.

«Все ж сподіваємося, що наше питання зрушить з мертвої точки. Без надії сподіваємося», – додав Роман, від квартири якого в ЖК залишилася одна стіна.