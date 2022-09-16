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Дніпропетровська ОДА повідомила про надсилання від її імені шахрайських листів із закликом допомогти армії

Зловмисників уже затримано.

Дніпропетровська ОДА повідомила про надсилання від її імені шахрайських листів із закликом допомогти армії
Харківська ОДА

Шахраї на Дніпропетровщині надсилали фейкові листи від імені місцевої влади, де закликали підприємців перераховувати на власний рахунок кошти нібито на підтримку ЗСУ.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Ми ніколи і нікому не пишемо таких листів. Це шахрайство. Творців цих мерзенних підробок уже затримано. Сподіваюся, на них чекає суворе покарання", – йдеться у повідомленні.

Голова ОДА закликав не довіряти подібним листам і перевіряти повідомлення.

"Підприємці! Не ведіться на такі безсоромні махінації. Ретельно перевіряйте всі послання, які отримуєте. Негідники інколи підіймають голови. Не давайте їм шансу. Вони мають стояти біля ганебної стіни. Давайте усі разом їм у цьому допоможемо", – написав він.

Фото: Телеграм-канал Резніченка

"Війна йде за нашу честь та гідність. І вона не тільки на фронті. Вона всередині кожного з нас. Ця гидота – такий же ворог нашої країни, як і ті, проти яких стоїмо на полі бою…" – підсумував Резніченко.

Нагадаємо, раніше МВС повідомило, що під прикриттям благодійного фонду члени злочинної організації привласнили майже 9 млн грн, зібраних для ЗСУ. Організував схему 37-річний депутат однієї з міських рад на Сумщині.

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