Під прикриттям благодійного фонду члени злочинної організації привласнили майже 9 млн грн, зібраних для ЗСУ, – МВС

Оперативники Департаменту карного розшуку разом із Кіберполіцією Києва, слідчими Головного слідчого управління та співробітниками Департаменту кримінального аналізу задокументували злочинну діяльність групи осіб, які під прикриттям благодійного фонду збирали гроші для придбання ЗСУ бронежилетів, шоломів, приладів нічного бачення й іншої амуніції та привласнювала гроші, наживаючись на готовності людей допомагати військовим.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Організатор – 37-річний депутат однієї з міських рад на Сумщині – створив два кол-центри в Києві та Дніпрі та найняв співробітників – менеджерів і операторів, які працювали в офісах. Вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити благодійної організації. А вже отримані гроші пересилали на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і розподіляли між собою", – йдеться у повідомленні.

У процесі документування злочинної діяльності встановлено, що в такий спосіб їм вдалося зібрати майже 9 млн грн та ошукати близько 6000 осіб.

Аби приховати свою злочинну діяльність, пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ і регулярно звітували про свою псевдоблагодійність перед тими, хто надсилав їм гроші. Для переконливості зловмисники записували відео про те, яку допомогу вони начебто надавали військовим.

"Представники Нацполіції провели 30 обшуків, в тому числі в приміщеннях кол-центрів і вдома у підозрюваних. У результаті було вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, банківські картки, мобільні термінали, документи, записи ошуканих осіб і тих, кого вони планували обдурити", – інформує МВС.

Організатора схеми та сімох його спільників затримали в порядку ст. 208 КПК України. За погодженням з Офісом генерального прокурора їм оголошено підозри у створенні злочинної організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України) та шахрайстві (ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України). За скоєні дії їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше поліція припинила діяльність масштабної злочинної групи шахраїв, від дій якої потерпіли близько 10 військових і волонтерів. Зловмисники ошукали майже 50 людей.