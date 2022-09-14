Головне за ніч. Середа, 14 вересня

Звільнення Харківщини, відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Миколаєва та Нікополя, заклики до повної мобілізації в РФ.

Цієї ночі обстрілів міста Харкова та населених пунктів Харківської області не зафіксовано, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, триває операція з деокупації області. Наразі вже звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 000 людей.

"На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже пів року провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу. Дякуємо ЗСУ, віримо в наших військових та спільно працюємо на нашу остаточну перемогу!" – наголосив голова ОВА.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донеччини. Залишається також загроза авіаційних і ракетних ударів по всій території України.

За минулу добу російські окупанти завдали три ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових і цивільних об’єктах на території України.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Упродовж доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 14 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 350 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 53 650 військових.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні після першої ночі російські окупаційні війська масовано обстріляли місто Миколаїв.

Про це повідомили у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич та голова ОВА Віталій Кім.

За попередніми даними, вогонь вели із С-300.

"Пошкоджено навчальний заклад, об’єкти інфраструктури та житлові будинки, зокрема, було влучання біля дев’яти- та п’ятиповерхівки. Також внаслідок влучання на територію підприємств виникла пожежа на виробничій будівлі та займання автівки. За попередніми даними, двоє людей загинули, троє отримали поранення та трьом громадянам надана допомога амбулаторно. Детальна інформація уточнюється", – написав Віталій Кім.

У ніч на середу російські війська вкотре обстріляли Нікополь. Пошкоджено житлові будинки, газопроводи та лінії електропередач.

"На Нікопольщині знову було гаряче від російських снарядів… Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих", – написав у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже 3000 родин. Енергетики лагодять мережі.

У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води після ворожих обстрілів напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи. У решті районів ніч минула без обстрілів.

Росіяни вночі обстріляли мінометами Чернігівську область, у Луганській тривають позиційні бої. Також ворог стріляв по Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військово-цивільних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Сумщині та Житомирщині.

Більше інформації – в нашій новині.

13 вересня на війні проти російських окупантів загинула боєць 24 ОМБР Ольга Сімонова.

Про це повідомила волонтерка Діана Макарова. "Вона була таким воїном, яким не кожен чоловік міг стати", – написала Макарова.

За даними "Новинарні", Ольга підірвалася на вибуховому пристрої, виконуючи бойове завдання в районі міста Соледар на Донеччині.

Ольга Сімонова – тоді ще громадянка РФ – приїхала до України з Челябінська наприкінці 2014 року. У квітні – вересні 2015-го працювала парамедиком евакуаційної бригади ПДМШ у Бахмуті та Луганському Донецької області, а також Попасній на Луганщині. До цього була медиком-добровольцем у підрозділі "Північ", батальйоні ПСМОП "Золоті ворота", а з вересня 2015-го до березня 2016 року – у полку "Дніпро-1". Мала статус учасника бойових дій. Контракт із ЗСУ підписала восени 2016-го.

У серпні 2016 року в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підписала офіційне клопотання до глави держави прийняти Ольгу Сімонову до громадянства України, після чого Ольга подала відповідну заяву до Державної міграційної служби. Про те, що Ольгу було прийнято до українського громадянства згідно з Указом Президента України від 17 березня 2017 року, стало відомо лише в середині червня з відповіді очільника Адміністрації президента Ігоря Райніна на запит народного депутата Сергія Власенка.

Росія відправляла військових на війну проти України зі своєї авіабази "Кант" у Киргизстані. До початку повномасштабного вторгнення на цій базі, що в 20 км від столиці Киргизстану, служили десятки військових з Республіки Тива (Сибір). Частина з них вже загинула.

Також Москва задіяла велику кількість своїх військових з бази в Таджикистані. Про це йдеться у спільному розслідуванні проєктів Радіо Свобода – Радіо Азаттик і Радіо Озоді.

Один зі співробітників складу з продуктами для російських військових в Душанбе розповів, що, наскільки йому відомо, військові мали воювати в Україні не більше чотирьох місяців, а потім повернутись. Але вони не повернулися, нібито тому, що їх після війни відправили у відпустку.

Від себе додамо: якщо у відпустку, то, напевне, вічну. Подробиці – в нашій новині.

У Росії пропаганда тестує суспільні настрої щодо можливості масштабування агресії проти України через поточні військові поразки, повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, голова КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що "триває війна, і програти її не маємо права". "Потрібна повна мобілізація країни та зовсім інші закони", – вважає очільник російських комуністів.

Голова партії "Справедлива Росія – за правду" Сергій Миронов зі свого боку каже про "війну з НАТО": "Ми починали СВО, а нині ведемо справжню війну з НАТО, потрібна мобілізація економіки, бюджету, мобілізація в головах".

Спікер Держдуми РФ Вячеслав Володін погрожує США: "Якщо Вашингтон, продовжуючи війну до останнього українця, вважає, що вона його не торкнеться, то він сильно помиляється".

Схоже, спокійний лише Путін. Нагадаємо, він заявив, що Росія впевнено справляється з "фінансово-технологічною агресією з боку деяких країн"...

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