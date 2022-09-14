Контррозвідка Служби безпеки України затримала російську агентку в Запоріжжі. Жінка прибула у місто під виглядом волонтерки, а насправді виконувала завдання Росії щодо виявлення дислокації підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затримана – мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області – була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення. Від свого російського куратора вона отримала позивний "007" та інструктаж з ведення розвідувально-підривної діяльності.

"Для маскування своїх злочинних дій поплічниця агресорів представлялась місцевою волонтеркою. На тимчасово окупованій території вона, через свої особисті зв’язки, збирала установчі дані на учасників партизанського руху на Півдні для їх подальшого виявлення. Наступне вороже завдання агентки було налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя", – зазначили в СБУ.

Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки агентка планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний телеграм-канал. Однак співробітники СБУ своєчасно її викрили і нейтралізували.

Наразі слідчі повідомили їй про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала колаборантку, яка переховувалась на окупованих територіях Харківщини.