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Міноборони Великої Британії підтвердило, що Росія могла вже використати у війні придбаний в Ірану БПЛА

Такий безпілотник у 2021-му завдав удару по танкеру біля Оману. 

Міноборони Великої Британії підтвердило, що Росія могла вже використати у війні придбаний в Ірану БПЛА
Фото: I-UA

Росія з високою ймовірністю вперше застосувала у війні проти України придбаний в Ірані безпілотник. 13 вересня ЗСУ повідомили, що збили Shahed 136 біля Купʼянська – на території, яку українці успішно відвоювали. 

Shahed 136 – односторонній атакуючий БПЛА із заявленою дальністю польоту 2500 км. Подібні системи іранського виробництва, ймовірно, використовувалися під час атак на Близькому Сході, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

Зокрема, їх використали проти танкера MT Mercer Street у липні 2021 року. Під час нападу на цей танкер біля Оману загинули двоє людей. 

"Росія майже точно частіше шукає зброю в інших підсанкційних державах, як Іран і Північна Корея, оскільки її власні запаси зменшуються", – йдеться у заяві.

США заявляли, що, за їх оцінкою, Росія отримувала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed протягом декількох днів у серпні.

Учора ЗСУ повідомили, що українські військові, ймовірно, вперше з початку повномасштабного російського вторгнення збили безпілотний літальний апарат іранського виробництва.

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