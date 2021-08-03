Великобританія та Іран взаємно викликали послів через атаку на нафтовий танкер

Сполучене Королівство, США та Ізраїль вважають, що саме Іран стоїть за атакою на корабель.

Великобританія викликала іранського посла на тлі скандалу довкола атаки на нафтовий танкер MT Mercer Street в Індійському океані. Іран пішов на аналогічний крок. Про це пише BBC.

Сполучене Королівство, США та Ізраїль вважають, що саме Іран стоїть за атакою на корабель, внаслідок якої загинули дві людини. Іран спростовує ці закиди.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "Ірану слід визнати наслідки того, що вони зробили" і назвав інцидент "неприйнятним і обурливим нападом на комерційне судоходство".

Іран викликав тимчасового повіреного в справах Великобританії в Тегерані, а також головного представника в Румунії (під час атаки загинув один громадянин цієї країни), щоб висловити протест через висунуті звинувачення.

Представник міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде заявив, що Іран без вагань буде відстоювати національні інтереси та відреагує на будь-який "можливий авантюризм".

Атака на танкер MT Mercer Street, що експлуатується ізраїльською компанією, трапилася 29 липня в Індійському океані. В результаті нападу з безпілотниками загинули два члени екіпажу – громадяни Румунії та Великобританії.