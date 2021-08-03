​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
Зеленський презентував заходи до Дня Незалежності України
Зеленський презентував заходи до Дня Незалежності України
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
ГоловнаСвіт

Великобританія та Іран взаємно викликали послів через атаку на нафтовий танкер

Сполучене Королівство, США та Ізраїль вважають, що саме Іран стоїть за атакою на корабель. 

Великобританія та Іран взаємно викликали послів через атаку на нафтовий танкер
Фото: УП

Великобританія викликала іранського посла на тлі скандалу довкола атаки на нафтовий танкер MT Mercer Street в Індійському океані. Іран пішов на аналогічний крок. Про це пише BBC.

Сполучене Королівство, США та Ізраїль вважають, що саме Іран стоїть за атакою на корабель, внаслідок якої загинули дві людини. Іран спростовує ці закиди. 

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "Ірану слід визнати наслідки того, що вони зробили" і назвав інцидент "неприйнятним і обурливим нападом на комерційне судоходство".

Іран викликав тимчасового повіреного в справах Великобританії в Тегерані, а також головного представника в Румунії (під час атаки загинув один громадянин цієї країни), щоб висловити протест через висунуті звинувачення. 

Представник міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде заявив, що Іран без вагань буде відстоювати національні інтереси та відреагує на будь-який "можливий авантюризм". 

Атака на танкер MT Mercer Street, що експлуатується ізраїльською компанією, трапилася 29 липня в Індійському океані. В результаті нападу з безпілотниками загинули два члени екіпажу – громадяни Румунії та Великобританії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також