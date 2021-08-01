Ізраїль та Британія звинуватили Іран в атаці на нафтовий танкер, внаслідок якої загинули два члени екіпажу

Ізраїль звинуватив Іран у нападі на нафтовий танкер в Індійському океані, внаслідок якого загинули два члени екіпажу – громадяни Великобританії та Румунії. Із відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Яір Лапід. Про це пишуть DW та BBC.

"Іран – це не тільки ізраїльська проблема", – заявив Лапід, назвавши країну "експортером тероризму".

Оновлено. МЗС Британії також вважає, що за атакою з великою ймовірністю стоїть Іран, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву міністерства. В заяві зазначено, що "Сполучене Королівство дійшло висновку, що дуже ймовірно, 29 липня, в міжнародних водах біля узбережжя Оману Іран атакував судно Mercer Street за допомогою одного або більше безпілотників".

За попередніми даними, біля о. Масіра на танкер MT Mercer Street, що належить японській компанії, вчинили атаку з безпілотника. Танкер експлуатується ізраїльською компанією Zodiac Maritime.

Атака трапилася на шляху корабля з Танзанії до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Фото: BBC

Іран офіційно ситуацію не коментує, однак державний телеканал Аль-Алам з посиланням на джерела повідомив, що атака може бути відповіддю на "нещодавню ізраїльську атаку" на один з аеропортів Сирії.

Нагадаємо, в лютому на той момент прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран атакував ізраїльский корабель у Перській заторці. Вибух тоді відбувся на ізраїльському вантажному кораблі MV Helios Ray (йшов під прапором Багам), яке слідувало з Близького Сходу до Сингапуру. Унаслідок вибуху екіпаж не постраждав, але на судні утворилося дві пробоїни з лівого борту та дві з правого, усі – вище лінії води. У неділю корабель зупинився на ремонт у порту Дубаї.